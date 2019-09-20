فجر السعيد: "ماتقلقوش علي مصر".. ذكرت في القرآن 5 مرات

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قالت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مساء أمس، في تدوينة جديدة : "لا تقلقوا على مصر فهي محروسة، فقد ذكرت في القرآن خمس مرات".

وأضافت في تدوينتها".. بسم الله الرحمن الرحيم ..ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ... اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ...صدق الله العظيم".


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