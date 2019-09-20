» "الأمم المتحدة" تحذر من حرب كارثية في الخليج

20 سبتمبر 2019 - 02:06 م

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي إلى التحلي بـ"أعصاب حديدية" بغية تفادي اندلاع حرب مدمرة في الخليج، على خلفية التوتر الإقليمي المتصاعد.

وأعرب جوتيريش، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن قلق المنظمة العالمية البالغ إزاء مستجدات الوضع في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قد أرسلت خبيرين لفحص حطام الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت آواخر الأسبوع الماضي معملين لشركة "أرامكو" السعودية وتحديد منشئها.

ودان جوتيريش الهجوم، واصفا إياه "تصعيدا خطيرا للغاية يتطلب من المجتمع الدولي أعصابا حديدية بغية الحيلولة دون حصول ما يمكن أن يكون صراعا ضخما في الخليج تترتب عليه نتائج دراماتية على مستوى العالم".

وأعرب جوتيريش، عن أمله في أن السعودية وإيران ليستا على شفا حرب، مجددا التأكيد على أهمية تجنب حرب محتملة تهدد المنطقة والعالم بعواقب كارثية.

واتهمت السعودية والولايات المتحدة إيران وحملتها المسئولية عن الهجوم الذي تعرضت له منشآت شركة أرامكو السعودية وأسفر عن توقف نصف الصادرات النفطية للمملكة، وتنفي طهران بشدة هذه الاتهامات.