إطلاق 4 وحدات متنقلة لتدريب الشباب بالقرى

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الوادي الجديد

القوي العاملة

الأسر الأكثر احتياجا

يطلق وزير القوى العاملة، غدا السبت من مقر الوزارة، 4 وحدات متنقلة للتدريب المهني على مهن الخياطة، وكهرباء تركيبات، والسباكة ، بالقرى والنجوع في 27 محافظة.

تبدأ الوحدات في محافظات الوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك".

ومن المقرر أن يعقد الوزير مؤتمرا صحفيا تحضره وسائل الإعلام المختلفة؛ لعرض كامل لما تتضمنه هذه الوحدات من وسائل تدريبية، وشرح خطة تطوير وتشغيل الوحدات التدريبية المتنقلة، والقري والنجوع التي سوف تجوبها، كمرحلة أولى ، وذلك بالتنسيق التام مع المحافظات لمعرفة القرى الأكثر احتياجًا بها، وتوفير الدعم اللازم لهذه الوحدات ، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها بالتشارك والتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظات.

وتعد هذه الوحدات الأربع ضمن ضمن 13 وحدة يجري تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال لوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم.


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