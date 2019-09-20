رسميًا.. اتهام "البشير" بالقتل العمد

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متابعات - الطيب حسين

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أعلن قيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان،  تقديمه بلاغًا ضد السابق عمر البشير، لاتهامه بالقتل العمد.

وقال وجدي صالح الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير، أنه تقد ببلاغ ضد «البشير»  ومدير جهاز الأمن السابق صلاح عبدالله قوش يتهمهما فيه بالقتل.

وشدد على أنه دوّن البلاغ ضد البشير وقوش، استنادا إلى المادة 130 من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالقتل العمد.

وأضاف وجدي، أن قوى الحرية والتغيير ستشرع في تقييد بلاغات في مواجهة رموز نظام البشير بالتنسيق مع النيابة العامة.. سنقاضي رموز النظام بما فيهم صلاح قوش .

كما تعهد وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالبارئ، بمحاكمة المتورطين في قضايا جنائية من رموز النظام السابق، فور تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتشكيل لجنة تقصي حقائق مجزرة فض اعتصام القيادة في يونيو الماضي.


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