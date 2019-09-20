بالفيديو.. أجاي يتقدم للأهلي في الدقيقة 20 بمباراة السوبر

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جونيور أجاي
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الزمالك

الاهلى

أجايي

السوبر

نجح النادي الأهلى فى إحراز الهدف الأول في مرمى فريق الزمالك عن طريق لاعبه النيجيري جونيو أجايي في الدقيقة 20 في مباراة السوبر المصري.

ويقام اللقاء حاليًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وضم تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ودخل الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وبن شرقي وأوباما وشيكابالا.

خط الهجوم: محمد أوناجم

محمد أوناجم يقود هجوم الزمالك أمام الأهلي.


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