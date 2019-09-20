الحوثيون: وقف استهدف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

20 سبتمبر 2019 - 07:57 م

أطلق رئيس المجلس السياسي الأعلى، التابع للحوثين في العاصمة اليمنية صنعاء، مهدي المشاط، مبادرة لتحقيق السلام، تشمل وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وقال المشاط، في كلمة مساء الجمعة بمناسبة ذكرى مرور 5 سنوات على سيطرة الحوثيين على السلطة: "أدعو جميع الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى الانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف من الأطراف".

وأضاف: "نذكر بأننا قد أطلقنا فكرة تشكيل فريق وطني مفتوح العضوية للراغبين من المكونات المخدوعة بالعدوان الأجنبي حقنا للدم اليمني وحرصا على ما تبقى من أواصر الإخاء وتغليبًا للمصالح الوطنية العليا وأشد على يد الفريق في مواصلة ومضاعفة جهود التواصل مع مختلف الأطراف اليمنية".

ويستهدف الحوثيون بين الحين والآخر، أهدافًا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، فيما يعلن التحالف العربي بقيادة السعودية التصدي لتلك الهجمات.

والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

وتعد المنشأتان اللتان تم استهدافهما القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في 17 يونيو 2019.