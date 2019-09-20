ترامب يعلن فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني

20 سبتمبر 2019 - 10:00 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، فرض عقوبات "هي الأكبر والأشد" على "البنك الوطني الإيراني".



جاء في مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض، فيما لم يعلن عن عقوبات أخرى، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.



وقال الرئيس الأمريكي، إنها "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما".



وأضاف أن هذه العقوبات تأتي ردا على الهجمات التي استهدفت، السبت الماضي، منشآت نفطية في السعودية.



ورداً على سؤال حول إمكانية استخدام الخيار العسكري ضد إيران، قال ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة دائما.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، الذي كان إلى جانب الرئيس الأمريكي، إن الأمر يتعلق باستهداف "آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي".



وكشفت الخزانة، في بيان، أن العقوبات تستهدف البنك المركزي، وصندوق التنمية الوطني في إيران، وكذلك شركة "اعتماد تجارة بارس".



وأوضحت أن "البنك المركزي قدم مليارات الدولارات للحرس الثوري وفيلق القدس التابع له ووكيله الإرهابي حزب الله".



وسبق أن صنفت واشنطن هذه الكيانات الثلاثة كـ"منظمات إرهابية".

وصندوق التنمية الوطني، حسب بيان الخزانة، هو "صندوق الثروة السيادي، والذي يضم مجلس أمنائه كلا من الرئيس الإيراني ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي، فكان مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية والتمويل لصالح الحرس الثوري، ووزارة الدفاع، ولوجستيات القوات المسلحة".



أما "اعتماد تجارة بارس"، فهي شركة تتخذ من إيران مقرا لها وتستخدم لإخفاء التحويلات المالية للمشتريات العسكرية الخاصة بلوجستيات القوات المسلحة، بما في ذلك الأموال القادمة من صندوق التنمية الوطني، وفق البيان.



يذكر أن البنك المركزي، ومعظم المؤسسات المالية الإيرانية، تخضع لعقوبات أمريكية منذ نوفمبر/ تشرين ثان 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.



يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في الخليج مؤخرًا، عقب هجمات على شركة النفط السعودية "أرامكو"، اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، رغم تبنيها من قبل جماعة "الحوثي" باليمن.



والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لـ"أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.



وتعد هاتان المنشأتان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

