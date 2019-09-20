» الحوثيون يعلنون وقف الهجمات على السعودية

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المصريون ووكالات

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أعلنت جماعة "الحوثي"، مساء الجمعة، وقف العمليات الهجومية على السعودية، وطالبوا الرياض بإعلان مماثل.
جاء ذلك في كلمة متلفزة لـ"مهدي المشاط" رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين (أعلى سلطة سياسية)، بثتها قناة "اليمن" بنسختها الحوثية، بمناسبة الذكرى الخامسة لسيطرة الجماعته على صنعاء.
وقال المشاط: "نعلن وقف استهداف أراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة، وننتظر رد التحية بمثلها".
وأكد المشاط على أن جماعته تحتفظ لنفسها بحق الرد، في حال عدم الاستجابة لمبادرته بوقف الهجمات على الرياض.
وأكد على أن "استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد"، وأنها "قد تفضي إلى تطورات خطيرة (لم يحددها) لا نريدها أن تحدث".
وتابع: "نحن على يقين أن الضرر الأكبر من استمرار الحرب لن يكون علينا وإنما على دول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي)".
ودعا المسؤول الحوثي التحالف بقيادة السعودية إلى رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي، ووقف اعتراض السفن المتجهة إلى البحر الأحمر.
وطالب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجميع الفرقاء إلى الانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة، معلناً تجديد العفو العام.
وقال: "ندعو كل المخدوعين من أفراد وقيادات إلى استغلال هذه الفرصة والعودة إلى حضن الوطن وجادة الصواب".
وذكر أن جماعته نفذت ما يقارب 90% من التزاماتها في اتفاق استوكهولهم الذي توصلت له الأمم المتحدة في السويد أواخر العام الماضي، متهماً الحكومة بعدم تنفيذ التزاماتها. -

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