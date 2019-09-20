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ترامب.. لقاءات مرتقبة على هامش أعمال الجمعية العامة

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ترامب
ترامب

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يحفل جدول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بلقاءات ثنائية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ74، التي تنطلق جلساتها الأسبوع المقبل.
وأطلع مسؤولون أمريكيون رفيعون، صحفيين، على جدول أعمال الرئيس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
ومن المنتظر أن يلتقي ترامب، على هامش أعمال الجمعية العامة، زعماء كل من باكستان وبولندا ونيوزلندا وسنغافورة ومصر وكوريا الجنوبية وبريطانيا والهند والعراق واليابان وأوكرانيا والسلفادور.
ويلقي الإثنين، كلمة خلال برنامج "النداء العالمي لحماية الحريات الدينية"، ويشارك الثلاثاء ضيف شرف في مأدبة غداء يقيمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومساء اليوم نفسه (الثلاثاء)، يقيم ترامب حفل استقبال دبلوماسي، ويشارك الأربعاء في اجتماع مع زعماء دول النصف الغربي للكرة الأرضية، حول فنزويلا.
ومن المنتظر أن يعقد ترامب الأربعاء مؤتمرا صحفيا في نيويورك. -

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