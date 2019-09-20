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المركزي الإيراني: عقوبات واشنطن تظهر فشلها

عرب وعالم

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران

المصريون ووكالات

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قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، إن فرض واشنطن عقوبات على البنك تظهر فشلها في إيجاد طرق جديدة للضغط على طهران.
جاء ذلك في تصريح له عبر وسائل إعلام رسمية، حول العقوبات الأمريكية المفروضة على البنك المركزي الإيراني.
وندد "همتي"، بالعقوبات المفروضة على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطنية، التابع له، وكذلك شركة "اعتماد تجارات بارس"، وهي شركة مقرها إيران.
وأوضح أن "إعادة فرض واشنطن عقوبات على البنك المركزي وبتهم جديدة تظهر فشلها في إيجاد طرق جديدة للضغط على طهران".
وأضاف أن البنك المركزي الإيراني أظهر نجاحا واستقرارا في السنوات الأخيرة.
وأشار أن المعاملات التجارية والمالية الإيرانية تجري عبر قنوات لا يمكن لواشنطن فرض عقوبات عليها.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، فرض عقوبات "هي الأكبر والأشد" على "البنك المركزي الإيراني".
يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في الخليج مؤخرًا، عقب هجمات على شركة النفط السعودية "أرامكو"، اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، رغم تبنيها من قبل جماعة "الحوثي" باليمن.
والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لـ"أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي". -

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