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هذا ما قاله عمرو أديب عن الأوضاع في ميدان التحرير

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تعليق ناري لـ"أديب" على تتويج الأهلي بكأس السوبر

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الاهلي على الزمالك بنتيجة 3/1 ، وتتويجة بلقب بكأس السوبر المصري، في المباراة التي أقيمت على إستاد برج العرب، قائلًا: "كالعادة شربناها سادة.. ميتشو بهدلنا وودانا في ستين داهية بعد تأخيره لنزول مصطفى محمد".
وأضاف "أديب" خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة : "كانت النتيجة هتبقى فضيحة للزمالك، والأهلاوية هيشتلغوا علينا لو انتهت المباراة 3/0، ولكن الحمد لله ربنا ستر وحصلت ريمونتادا زملكاوية بعد نزول مصطفى محمد".
وتابع: "حسين الشحات جاب ثمنه خلال مباراتين الزمالك اللى لعبهم.. الـ150 مليون جنيه اللى ادفعوا فيه حصلهم الأهلي في الماتشين"، لافتًا إلى أن المدير الفني فايلر اختيار اللاعبين المناسبين لقمة السوبر، ونجح في النهاية لحسم الموقعة لصالحه.
وانتهت مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بفوز الأهلي 3-2 على الزمالك في المباراة التي أقيمت على إستاد برج العرب.




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