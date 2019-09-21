اليوم.. بدء الدراسة في 52 جامعة حكومية وخاصة

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المصريون ـ متابعات

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يبدأ اليوم السبت العام الدراسى الجامعى الجديد فى 52 جامعة حكومية وخاصة و162 معهدا عالىا ويصل عدد الطلاب المقيدين بها مليونين ونصف المليون من الطلاب.
وفى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أول أمس بجامعة بورسعيد؛ اطمأن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى من كل رؤساء الجامعات على انتهاء كل الجامعات من استكمال تجهيز المعامل والورش وقاعات التدريس، والإعلان عن الجداول الدراسية، وطلب منهم الانتهاء من سرعة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وشدد على ضرورة اهتمام الجامعات بالمتابعة المستمرة والصيانة الدورية لجميع مرافقها.
وأشار الوزير، إلى ضرورة تحقيق الانضباط فى العملية التعليمية بكل الكليات، وضرورة تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية، وأكد على أهمية انضباط الكليات فى تحصيل المصروفات الدراسية مع بداية العام الدراسى، والعمل على تحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، لافتًا إلى أن شعار العام الدراسى الجديد هو "عام الانضباط  على كافة المستويات".
وأكد د. عبدالغفار، أيضًا على أهمية الالتزام بالمسئولية المهنية والأخلاقية فى التعبير عن الرأى بوسائل الاتصال الحديثة من جانب جميع عناصر المنظومة التعليمية (أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب).
وأشار إلى أن العام الجامعى الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بأهمية دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية فيها؛ لدورها المهم فى بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، مطالبًا الجامعات بالإعلان عن خططها للأنشطة الطلابية منذ بدء الدراسة وعلى مدار العام، بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات ومعهد إعداد القادة بحلوان.
وشدد الوزير على دور الجامعات فى توعية الشباب الجامعى بخطورة الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال استضافة الرموز الثقافية والوطنية فى الندوات والفعاليات العلمية المختلفة.
كما وجه عبد الغفار التهنئة لرؤساء الجامعات بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالتعديلات التشريعية لمسمى الدرجات العلمية، التى تمنحها كليات الصيدلة بالجامعات المصرية بكالوريوس الصيدلة (فارم د) والصيدلة الإكلينيكية (فارم د) والذى يطبق على الطلاب  الجدد الملتحقين بكليات الصيدلة بدءًا من العام الدراسى الجديد 2019 /2020.  
كما شدد على أهمية تحسين كافة الخدمات وتيسير الإجراءات المقدمة للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، مطالبًا باستغلال ظهور الجامعات والبرامج المصرية ذات التصنيف الدولى المتميز للتسويق للجامعات المصرية، وزيادة عدد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات.
كما وافق المجلس على بدء الدراسة بقسم الإرشاد السياحى الجديد باللغة الإنجليزية بكلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر فى العام الدراسى (2019-2020).
وفى النهاية وجه الوزير التهنئة للقيادات الجامعية الجديدة؛ بمناسبة صدور القرارات الجمهورية بتعيينهم فى رئاسة الجامعة، وهم د.عثمان السيد شعلان رئيسًا لجامعة الزقازيق، ود.مصطفى النجار رئيسًا لجامعة مطروح، ود.أحمد جابر شديد رئيسًا لجامعة الفيوم.

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