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توفيق عكاشة: "الجيش المصري أمانة في أعناق الشعب"

الحياة السياسية

الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الجيش المصري أمانة في أعناق الشعب المصري.
وأشار "عكاشة، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن القوات المسلحة، والشرطة، والقضاء أعمدة حاملة لعرش الدولة المصرية، مضيفا مخاطبا المصريين: "اطمنوا مصر في قبضة الرحمن، وبكم مصر آمنة، وبربكم مصر آمنة"، متابعا: "إن شاء الله ربنا هينجي مصر ويحفظها".
وأكد الإعلامي توفيق عكاشة في تصريحات سابقة، دعمه الكامل للقوات المسلحة، والشرطة المصرية، والمخابرات المصرية، مؤكدًا أنهم أعمدة تحمل الوطن، وترسخ قواعده.
وأشار إلى أن الجيش المصري هو صاحب أكبر عدد من الحروب على مدار التاريخ، ويعد المشير محمد حسين طنطاوي هو صاحب أطول تاريخ في قيادة الجيوش المصرية، بعد إبراهيم باشا في عهد محمد علي.
ونوه عكاشة بأن اسقاط الشرطة المصرية أو التشكيك فيها يؤثر على وضع الاقتصاد المصري.




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