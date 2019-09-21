ماذا قال حسين الشحات عن وفاة الطفل الزمالكاوي "أدهم"؟

21 سبتمبر 2019 - 06:54 ص

علق حسين الشحات - نجم النادي الأهلي - على وفاة الطفل آدم مسعد الكيكي أثناء سفره إلى برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر مع والده.



ونشر "الشحات" عبر حسابه بـ"تويتر" صورة "أدهم" و والده ، وعلق عليها قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمهم يارب ويجعل مثواهم الجنة إن شاء الله".



ويذكر ان تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكى دمياط بها مواطن يدعى مسعد الكيكى ونجله الطفل تدهم 7سنوات، أثناء ذهابهما لمشاهدة المباراة باستاد برج العرب وتوفي الطفل في الحال وتم نقل والده للمستشفى لتلقي العلاج نظرا لأن حالته خطيرة للغاية .