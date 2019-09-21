"الوسويسة" تقتل عروسين ليلة الدخلة بسوهاج

21 سبتمبر 2019 - 07:19 ص

تمكن ضباط بمديرية أمن سوهاج من كشف غموض مقتل عروسين ليلة دخلتهما .



وأكدت التحريات أن العروسين اللذين عثرا عليهما جثتين هامدتين داخل غرفة نومهما في يوم الصباحية من زفافهما بقرية فرازة الغربية دائرة المركز، تناولاً لحمة وأرز وخضار فاسد وهو ما يعرف بـ"وسويسة العروسة"، وهي ما تحضره العروسة من بيت أبيها من لحوم وطيور مطهية جاهزة إلى بيت العريس.



وأكدت التحريات أن المتوفين تناولا طعامًا منزليًا فاسدًا، ورجحت، بعد سؤال أهلية العروسين، أن سبب تلف الطعام هو إحضار الطعام من بيت والد الزوجة إلى بيت العريس مبكرًا قبل حلول الليل بساعات، خاصة مع وضعه خارج الثلاجة بسبب السخونة، وعدم وجود مكان في الثلاجة وتأخر الزوجين في تناوله، وهو ما نتج عنه تلفه وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من العميد محمد فريد، مأمور مركز جهينة بالعثور على عروسين "خالد.ك" 24 سنة، عامل، و"شريهان.ع" 20 سنة، جثتين هامدتين داخل غرفة نومهما بناحية فزارة الغربية دائرة المركز.



انتقل إلى المكان العميد عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، الرائد محمد جاد الله رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، النقيب موسى القاضي معاون أول مباحث مركز جهينة، وتبين من المعاينة سلامة أبواب ونوافذ الشقة، وعثر على الزوجين جثث هامدة في غرفة نومهما. وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة التسمم الغذائي، نتيجة تناول العروسين لحوم وأطعمة فاسدة.