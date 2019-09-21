  • السبت 21 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:24 ص
بحث متقدم
جثة

"الوسويسة" تقتل عروسين ليلة الدخلة بسوهاج

رمضان صبحي

رمضان صبحي يحرج لاعبي الزمالك بتصريحات نارية

أدهم الكيكي

ماذا قال حسين الشحات عن وفاة الطفل الزمالكاوي "أدهم"؟

أبو ليلة

شاب يُكذب وفاته في مظاهرة: والله أنا حي أرزق

مرتضى منصور

مرتضى يهاجم 3 لاعبين بالزمالك: هما سبب الهزيمة

خالد الغندور

هذا هو سر إنسحاب الزمالك من تسلم ميداليات السوبر

مباراة الأهلي والزمالك

تصريحات نارية لرئيس الزمالك بعد الهزيمة وفوز الاهلى بالسوبر

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "الجيش المصري أمانة في أعناق الشعب"

وتبخر الثوار في ميدان التحرير

هذا ما قاله عمرو أديب عن الأوضاع في ميدان التحرير

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على تتويج الأهلي بكأس السوبر

فنان شهير يهاجم زملائه: خليتوا مراتي تدخل المستشفى

الصفحة الأخيرة

أحمد فهمي
أحمد فهمي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنان كويتي شهير يعتزال الغناء

#

ابنة فنان شهير تتعرض لحادث مروع.. ونشطاء: اتحسدت

#

فنان شهير برفقة الأمير الوليد بن طلال.. لهذا السبب

#

نقل فنان شهير إلى المستشفى بسبب "حصان"

هنا الزاهد

احمد فهمي

شن الفنان أحمد فهمي هجوما شرسا على عدد من زملائه الفنانين متهما إياهم بالتسبب في دخول زوجته الفنانة هنا الزاهد للمستشفى.

وقال "فهمي" تعليقا على دخول زوجته للمستشفى: "عامة، أنا مليش فى الحركات البيئة زى دي خالص، ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زي دي و بقالي شوية بهزر مع صحابي الزماكاوية ع الماتش، بس احنا برا مصر، أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة، ودلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا".

وأضاف فهمي: "بجد في ناس مركزة قوي قوي قوي معانا لدرجة إن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أي حد من الزملا عن الجائزة اللي واخدها لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل هنا، والغريب إن في بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية، بجد شكرا جدا لكل الناس اللي فرحنالنا من قلبها وربنا يديمكم نعمة، أما بجد اللي مركزين أرجوكم الحياة مش ناقصة، احنا فى شهر العسل وبايتين أهو فى المستشفى".

يُذكر أن الفنان أحمد فهمي، احتفل مؤخرا بزفافه على الفنانة هنا الزاهد، بحضور نجوم الفن في مصر والعالم العربي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد أغرب ما فعله مرتضى مع لاعبي الأهلي بالمدرجات
» خالد الغندور يحرج جماهير الزمالك: الأهلي الأحق باللقب
» فنانة شهيرة تكشف سبب طلاقها: معنديش "بيبي سيتر"
» فنان شهير يهاجم زملائه: خليتوا مراتي تدخل المستشفى
» سيدة توقفت عن أكلة واحدة فقط ففقدت 70 كيلو من وزنها
» هذا ما قال صالح جمعة لشقيقه بعد فوز الأهلي بالسوبر
» عمرو أديب يفضح خطة الإخوان للهجوم على الدولة
» أهالي دمياط يشيعون جثمان أصغر مشجع زملكاوي
» "أديب" يفضح دعوات الإخوان للتظاهر بميدان التحرير
» "أديب" يطالب بتوقيع عقوبة على لاعبي الزمالك لهذا السبب
» نتنياهو يبحث إمكانية طلب "عفو" مقابل اعتزال السياسة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية