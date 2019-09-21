» فنانة شهيرة تكشف سبب طلاقها: معنديش "بيبي سيتر"

21 سبتمبر 2019 - 08:32 ص

أكدت المطربة مي فاروق أنها تعطلت كثيرا خلال مسيرتها الفنية ، مشيرة إلى أن الإنتاج في المجال الفني حاليا غير مرضي.



وقالت "مي" في لقاء مع "راديو إنرجي" : ""فعلا الجواز بيعطل، لأن في التزامات، والجواز مسؤولية كبيرة والتزام، وأنا مش عندي في البيت بيبي سيتر وطباخة، أنا بعمل كل حاجة في البيت".

وكشفت مي إنها إذا وضعت في اختيار بين النجومية والأمومة تختار الأمومة، قائلة: "كان نفسي اتجوز وأكون أم"



وكانت "مي" اعلنت طلاقها قبل أسابيع ، مؤكدة أنها وجدت "الحب الحقيقي" مع أبنائها.