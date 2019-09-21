السودان.. أمر بالقبض على صلاح قوش

21 سبتمبر 2019 - 09:47 ص

كشف وجدي صالح القيادي بالحرية والتغيير في السودان، عن تكوين لجنة قانونية من قوى الحرية والتغيير ستقوم بتقييد البلاغات الجنائية ودعاوى الفساد في مواجهة كل رموز الفساد، حتى تتحرك الإجراءات جنبًا إلى جنب مع النيابة العامة.





ووفقًا لصحيفة "المشهد السوداني"، قال صالح للمتظاهرين أمام وزارة العدل إنهم ليسوا دعاة انتقام ولكنهم دعاة قصاص لدماء الجرحى والشهداء، ولكل من قتلته أيادي البطش والإرهاب منذ.



وأضاف وجدي صالح: "نحن لن نقتلهم كما قتلونا ولن نذبحهم كما ذبحونا لكننا سنقتص لشهدائنا عبر مؤسسات الدولة وعبر القانون. لن يهدأ لهم بال الا بتحقيق العدالة".





وأكمل وجدي صالح "الثورة قوية وصامدة وستحقق كل أهدافها وسيكون كل المجرمين والفاسدين في مكانهم الطبيعي داخل السجون".





وفي السياق أعلن الناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، أن هناك أمر قبض صادر من القسم الأوسط بأم درمان ضد مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش.







