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السيسي يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

متابعات- الدويني فولي

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يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعد أرفع محفل سياسي عالمي.

ويتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، المطروحة على الساحة السياسية العالمية، بخاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين، ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى قضايا القارة الأفريقية في ضوء قيادة السيسي للعمل الأفريقي المشترك من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الأخيرة وما تحقق من إنجازات على المستوى الوطني اقتصادياً وتنموياً وأمنياً.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي من المقرر أن يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات على هامش اجتماعات الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في المجالات شتى، إضافةً إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية المتلاحقة ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن الرئيس السيسي سيشارك أيضًا في عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى التي ستنعقد خلال الدورة الرابعة والسبعين بمشاركة قادة العالم، والتي تغطي عددا من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، حيث يلقي الرئيس بيانات مصر أمام تلك القمم والتي توضح الموقف المصري في هذا الإطار.

وعلى صعيد العلاقات المصرية الأمريكية، قال راضي إنه من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس السيسي إلى مدينة نيويورك نشاطا ثنائياً مكثفاً، حيث من المنتظر أن يعقد الرئيس عددا من اللقاءات الموسعة مع الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذلك مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية العالمية، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والتي تسعي إلى زيادة حجم أعمالها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة حاليا في السوق المصرية ولتوطين نشاطها الصناعي والتجاري في ظل المناخ الاستثماري الجاذب في إطار عملية التنمية الشاملة والمشروعات الكبرى وما تنعم به حالياً مصر من أمن واستقرار.


وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى نيويورك في وقت سابق اليوم، للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين.


وسيجري الرئيس السيسي سلسلة من المباحثات الثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، فيما نظم العديد من أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة وقفة للترحيب بالرئيس السيسي والتعبير عن حبهم وتأييدهم له ولجهوده من أجل تنمية البلاد.

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