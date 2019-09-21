كلينتون وزوجته في احتفالية عيد ميلاد بدولة عربية

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متابعات-علا خطاب

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انتشرت عدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي، للرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، وهو يتجول في مدينة مراكش.

وبحسب مواقع محلية فإن الرئيس الأمريكي السابق وزوجته، وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة، هيلاري كلينتون، حلّا بمدينة مراكش من أجل حضور عيد ميلاد صديقهما رجل الأعمال الأمريكي من أصل مغربي، مارك العسري.

وذكرت المصادر نفسها أن "العسري" احتفل أمس الجمعة واليوم السبت بعيد ميلاده الستين في فندق "المامونية" الشهير بالمدينة الحمراء، بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة.

ويبدو بأن كلينتون اغتنم فرصة تواجده في مراكش ليقوم بجولة في أحيائها العتيقة، حيث تشاطر العديد من مستعملي "فيسبوك" صورا يظهر فيها وهو يتابع إحدى عروض "الحلقة" في ساحة "جامع الفنا" ويتجول في محلات داخل السوق الشهير قرب الساحة.

ويبدو أن العلاقة بين آل كلينتون وآل العسري قوية، حيث سبق للزوجين كلينتون حضور حفل زفاف ابن الملياردير الأميركي من أصل مغربي، سنة 2017، وظهرت هيلاري كلينتون حينها بـ"قندورة" مغربية خطفت الأنظار.


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