ليفربول يحصن "مانى" على غرار صلاح

21 سبتمبر 2019 - 11:44 ص

يخطط نادي ليفربول لمنح النجم السنغالي ساديو ماني، عقدًا جديدًا لتحصينه من أطماع الفرق المنافسة، وعلى رأسهم ريال مدريد الإسباني، مثل ما فعل مع النجم المصري محمد صلاح.

ووفقًا لصحيفة "الصن" البريطانية، فإن ليفربول يخطط لربط ماني بعقد جديد مع "الريدز" حتى صيف 2025، لتحصينه من أطماع ريال مدريد.

ورغم أن ماني وقع على جديد مع "الريدز" في نوفمبر الماضي حتى صيف 2023، إلا أن ليفربول دخل في مفاوضات جديدة مع اللاعب مطلع الموسم الحالي.

والراتب الجديد حسب "الصن" لن يقل عن 430 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (نحو 540 ألف دولار)، ما يصل بأجر اللاعب السنوي الإجمالي إلى 22.4 مليون جنيه إسترليني (نحو 28 مليون دولار).