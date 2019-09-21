» بـ فستان قصير..رقصة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل

شاركت الإعلامية إنجي علي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهرت فيه بصحبة الفنانة كندة علوش، وأروى جودة، وهن يتراقصن في الجونة على هامش فعاليات اليوم الثاني من المهرجان.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد عن 80 فيلما ‎ .

يذكر أن كندة علوش ابتعدت منذ فترة عن العمل الفني، بسبب انشغالها في حياتها الأسرية، وزواجها من عمرو يوسف، الذي أنجبت ‏منه ابنتهما "حياة"، التي تهتم بتربيتها لأنها ما زالت في سن صغيرة، وقد احتفلا بزفافهما في أحد الفنادق في أسوان في يناير 2017، ‏بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، فيما وضعت كندة ابنتهما "حياة" في نوفمبر 2018.‏