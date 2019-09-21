» غياب "متولى" 6 أسابيع عن صفوف الأهلى

21 سبتمبر 2019 - 11:55 ص

أثبتت الأشعة التى أجراها محمود متولى مدافع الأهلى، إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وهى الإصابة التى ستبعده عن الملاعب من 4 إلى 6 أسابيع، وهو ما يتوقف على استجابة اللاعب للعلاج.

وخرج "متولى" من لقاء الأمس بالسوبر بداعى الإصابة ليشارك بدلاً منه زميله محمد هانى.

واصطحب خالد محمود طبيب الأهلى محمود متولى لإجراء الأشعة صباح اليوم، خاصة أن الفريق يتواجد حاليًا فى برج العرب بعد اتخاذ الجهاز الفنى قرارًا بالاستمرار بسبب مباراة سموحة بافتتاح الدورى.