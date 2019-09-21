» ناسا تطلق اسم "الباز" على كويكب جديد

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متابعات - أمينة عبد العال

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جورج واشنطن

أطلقت "ناسا" وكالة الفضاء الأمريكية اسم فاروق الباز، عالم الفضاء، على كويكب تم اكتشافه حديثًا تقديرًا لإسهاماته العلمية البارزة.

وأطلق الاتحاد العالمي للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة اسم الباز على كويكب بالفضاء نتيجة لدوره مع وكالة الفضاء الأمريكية بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورًا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يتم إطلاق اسم عالم مصري، على كويكب بالسماء، فيما قدمت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، التهنئة للباز عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك.

يذكر أن العالم المصري فاروق الباز ولد في الثاني من يناير 1938 في مدينة الزقازيق.

وحصل الباز على شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس في عمر العشرين وكذلك حصل في عام 1961 على شهادة ماجستير العلوم في الجيولوجيا، والدكتوراه في عام 1964، ثم عمل في وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو.


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