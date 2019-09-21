خطأ فادح بجامعة خليجية.. "الكلاب" بدل الطلاب

21 سبتمبر 2019 - 01:44 م

ارتكبت جامعة أم القرى السعودية خطأ مطبعيا فادحا، وذلك من خلال رسالة وجهتها للطلاب المفصولين أكاديميًا.

وتسبب الخطأ الذي وقعت فيه جامعة "أمّ القرى"بمحافظة القنفذة في أزمة بين إدارة الجامعة وطلابها.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإنّه في رسالة إلى الطلاب المفصولين أكاديميا، قال عميد الكلية الجامعية الدكتور عمر الهزازي: "نرجو من أبنائنا "الكلاب" المفصولين أكاديميًا المسارعة في تعبئة النموذج الذي بالرابط وسنحاول في إعادة قيد من استطعنا، ومن لم تنطبق عليه الضوابط فلن يعاد.

وقد سارع الكثير من الطلاب إلى نشر الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحظى بعدد من التعليقات مستنكرة الخطأ الذي وقعت فيه الجامعة.

وكتب نشطاء على تويتر إن هذا الخطأ هو واحد من جملة أخطاء وقعت فيها إدارة الجامعة في التعامل مع ملفات الطلاب.

فيما حاول الهزازي احتواء الموقف والاعتذار من خلال رسالة جاء فيها: "أعتذر عن الرسالة السابقة فأقصد الطلاب، وبسبب تقارب الحرفين "ك" و"ط"، تم الضغط على الكاف بدلاً من الطاء".



