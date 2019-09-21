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أول تعليق لـ"شيري عادل "بشأن انفصالها عن معز مسعود

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الفنانة شيري عادل
الفنانة شيري عادل

إيمان هاني

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معز مسعود

شيري عادل

أكدت  الفنانة شيري عادل، أنها لا ترغب في التعليق على أنباء  انفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود بعد مرور عام على ارتباطهما.

  وأضافت خلال حديثها لبرنامج "TheInsider بالعربي"، قائلة : "لو رديت على خبر انفصالي من معز مسعود سأفتح مجالا للجدل وعدم وضع نهاية للأمر، وما أردنا قوله أفصحنا عنه عبر الصفحة الرسمية لنا على مواقع التواصل الاجتماعي".

 وأشارت إلى أن هناك أكثر من مشروع تفاضل بينهم لاختيار عمل تشارك فيه الفترة المقبلة، مؤكدة أنه من المتوقع مشاركتها في فيلم سينمائي قريبا.

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