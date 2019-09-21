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فنانة تثير ضجة وتظهر بـ"الطرحة" في مهرجان الجونة

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صفية العمري
صفية العمري

متابعات-علا خطاب

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مهرجان الجونة

طرحة

صفية العمري

أثار حضور الفنانة صفية العمري، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، جدلاً واسعًا، إذا حضرت المهرجان بطرحة فوق رأسها، ما عرضها لبعض الانتقادات .

وأطلت صفية العمري على السجادة الحمراء بفستان أسود وطرحة فوق رأسها من الدانتيل الأسود.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد على 80 فيلما.


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