«البدري» يختار الجهاز المعاون لتدريب «المنتخب»

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حسام البدري
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المنتخب

البدرى

الجهاز المعاون

اتفقت اللجنة الخماسية المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، مع حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب المصري على تشكيل الجهاز المعاون للأخير خلال 48 ساعة.

وأطلع المجلس البدري على سياسته خلال الفترة المقبلة وما يجب أن يكون عليه المنتخب الوطني تحقيقًا للآمال التي تعقدها عليه جماهير الكرة المصرية.

وذلك على أن يتم تحديد فيما بعد موعد لمؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الجديد.

وكان عماد متعب نجم مصر السابق، مرشحًا للتواجد في منصب مدير المنتخب في جهاز إيهاب جلال، ولكن الآن أصبح محمد بركات هو المرشح الأول لشغل المنصب مع البدري، وطارق مصطفى مدرب عام مع الثنائي محمد شوقي وسيد معوض كمدرب مساعد.

على أن يكون أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، حيث يعد هذا هو التشكيل المقترح حتى الآن للتواجد مع البدري.

ويعود البدري لمجال التدريب بعد سنة ونصف من التحول للمجال الإداري في رئاسة نادي بيراميدز.


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