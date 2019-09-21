«الجبير» يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

21 سبتمبر 2019 - 04:52 م

جدد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم السبت، تحذير بلاده من عدم التصدى لأعمال إيران العدوانية بالمنطقة، مفجرًا مفاجأة حيث قال إنه تم استهداف السعودية بأكثر من 260 صاروخا باليستيا و150 طائرة مسيرة جميعها إيرانية الصنع.

ونقلت قناة العربية عن «الجبير »قوله، في مؤتمر صحفي، أن «إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني»، مشيرا إلى تحذير المملكة من «أن عدم التصدي لإيران يشجعها على زيادة عدوانها».

وأشار «الجبير» في حديثه إلى أن المملكة تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات بشأن الهجمات الأخيرة، منوها إلى أنه يجب تحسين الاتفاق النووي لاسيما قضية تخصيب اليورانيوم.

ونفى الجبير أن تكون المملكة أطلقت صاروخا أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة باتجاه إيران، مؤكدا «أن أدلة دعم إيران للإرهاب متعددة رغم نفيها المستمر لذلك، إذ أنها تجند مواطنين من دول المنطقة لاستخدامهم في أعمال ضد دولهم».

واستنكر الجبير الهجوم الأخير على منشآت نفطية لأرامكو واصفا إياه بأنه «استهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، لذلك فإنه على العالم أن يضع حدا للسياسات الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار».

وتعرضت منشأتان نفطيتان تابعتان لعملاق النفط السعودي أرامكو في بقيق وهجرة خريص في المنطقة الشرقية للسعودية لهجوم بطائرات مسيرة السبت الماضي.

وعرضت السعودية بقايا من طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.