نشوى مصطفى تروي ما فعله زوجها الزملكاوي عقب المباراة

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الفنانة نشوى مصطفى
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فيس بوك

نشوي مصطفي

الأهلى والزمالك

السوبر

روت الفنانة نشوى مصطفى لمتابعيها عبر موقع "فيس بوك"، موقفًا كوميديًا جمعها مع زوجها مشجع نادي الزمالك، عقب انتهاء مباراة السوبر أمس، والتي انتهت بفوز الأهلي.

وقالت "نشوى": "بعد الماتش ما خلص عماد بص لي وابتسم وطبطب على كتفي وقال ل: هاعمل لك شاي معايا يا نوشة، على طول شفت قدام عيني أخر مشهد من فيلم موعد على العشاء لما سعاد حسني عزمت حسين فهمي على العشا وحطت له سم في صينية المسقعة، يا جماعة اللي بيحصل ده مريب، مش حاركز أوي أنه طبطب على كتفي، ومش حاقف كتير قدام أنه قال يا (نوشة) اللي موترني أنه ابتسم".

تفاعل عدد من متابعي نشوى على منشورها الكوميدي، منهم الفنانة مها أحمد، التي علقت قائلة: "لعلمك عماد طيب بس ده ميمنعش تخليه يدوق أي حاجة بيعملهالك قبل ماتكليها أو تشربيها، صاحبتي وحقك عليا أنصحك اللهم بلغت"، لترد عليها "نشوى": "يا مها أنتي مش فاهمة عماد لما الأهلي بيغلبهم بيتعامل معايا على أني حكم المباراة.. مبيبقاش طايقني".

ويذكر أنه أقيم بالأمس، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، التي انتهت بفوز المارد الأحمر على غريمه الأبيض بنتيجة 3-2.


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