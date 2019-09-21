«نبيل الحلفاوي» يصدم متابعيه على «تويتر» بهذا القرار

اتخذ الفنان نبيل الحلفاوي، قرارًا مفاجئًا لم يكشف عن أسبابه بوقف حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وكتب الحلفاوي، الذي ينشط على مدار الساعة عبر حسابه تغريدة مقتضبة قال فيها: "offtwitter ".

قرار الحلفاوي أثار تساؤلات بين متابعيه، وسط مطالبات له من بين جمهوره بالتراجع عن قراره، فيما رأى البعض أنه من الأفضل أن يتوقف عن الكتابة خلال الفترة الحالية.

وكان آخر ما غرد به الحلفاوي حول نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري أمس، إلى جانب تغريدات سياسية يعلق فيها على التطورات الأخيرة.

وعلق قائلاً: "مهما كانت الظروف والأخطاء والسلبيات لن يسمح المصريون ولا شرطتهم ولا جيشهم بأن نهدم ما بنيناه خلال الست سنوات السابقة وأن تعود مصر إلى نقطة الصفر وإلى إغلاق المحلات وإفلاس المصانع والحرائق والسلب والنهب ووقوف الأهالي أمام بيوتهم لحمايتها ووصول مصر إلى حافة الانهيار والإفلاس".

وفي تغريدة منفصلة، كتب: كدت أعلق على الأمس.. ولكني صادفت ثريد كتبه قوس وجدته كافيا للتعبير عن رأيي. فقط أضيف أن تضخيم الأعداد وفبركة الفيديوهات كان متوقعا من جهات تلفق من لاشيء فما بالك وقد توفرت بذرة. ومسألة كسر حاجز الخوف غير دقيقة فقد تحركت تظاهرات قبلا أقربها تيران وصنافير".