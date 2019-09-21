» رسالة مؤثرة من ريهام سعيد لأسرة الطفل مشجع الزمالك

أحمد سالم
نعت الإعلامية ريهام سعيد مشجع الزمالك الطفل المتوفي إثر حادث سير أثناء ذهابه مع والده لمساندة الزمالك بمباراة السوبر بإستاد برج العرب.
ونشرت ريهام سعيد صورة الطفل أدهم الكيكي مع والده وعلقت عليها قائلة "الله يرحمك يا حبيبي ويصبر أمك".
وسيطرت حالة من الحزن على أبناء محافظة دمياط فور تلقيهم خبر وفاة الطفل أدهم مسعد الكيكى ابن محافظة دمياط في حادث سير وهو برفقة والده أثناء توجههما من دمياط إلى برج العرب لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر اليوم إثر حادث انقلاب السيارة الخاصة بهما.
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