» حرمت من أطفالها.. فقررت إلقاء نفسها في النيل

أنقذت العناية الإلهية، وقوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، مندوبة مبيعات تبلغ من العمر 29 سنة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها في مياه النيل، أمام مبنى الديوان العام للمحافظة، على خلفية مرورها بحالة نفسية سيئة، لرفض طليقها السماح لها برؤية أبنائها، ومنعها من زيارتهم، أو مقابلتها لهم.

وتلقى اللواء زكريا، مدير الأمن، إخطارا، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بإقدام إحدى السيدات على إلقاء نفسها في مياه النيل، أمام مبنى المحافظة دائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط قسم بني سويف، وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم إنقاذ السيدة من الغرق، حيث تبين أنها تدعى "علياء. أ. م. ح"، مندوبة مبيعات بإحدى شركات الملابس في محافظة المنوفية، ومقيمة شبين الكوم بالإقليم ذاته، ونقلت إلى مستشفى بنى سويف العام، لتلقي الإسعافات الأولية، وحالتها العامة متوسطة.

وتبين من التحريات الأولية، وسؤال المصابة، أنها قررت إلقاء نفسها في نهر النيل بقصد الانتحار، لمرورها بحالة نفسية سيئة، نتيجة خلافات بينها وبين طليقها "رأفت. ع. ع" 38 عاما، بائع خردة، في مقيم قرية النويرة بمركز إهناسيا، ورفضه السماح لها برؤية أبنائها المقيمين لديه.

وحرر عن الواقعة، المحضر رقم 4771 إداري قسم شرطة بني سويف.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.