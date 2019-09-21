» ابنة «صباحي»: «أنا بعيط جامد وقلبي بيدق حرام عليكم»

21 سبتمبر 2019 - 07:22 م

أعربت سلمى صباحي، ابنة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، عن انزعاجها الشديد، من نشر فيديوهات تحوي على مشاهد عنف بحق كائنات ضعيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ابنة «صباحي» عبر حسابها على «فيس بوك»: «يا جماعه ارجوكوا لما تشيروا فيديو فيه اي عنف ضد طفل او حيوان او انسان غير قادر يعني اي حاجه ضد الانسانيه اكتبوا عليه عشان والله في ناس قلوبها ضغيفه بتنهار لما تشوف الفيديوهات دي بالصدفه .. انا الدم غلي ف عروقي و عماله اعيط و احسبن و قلبي بيدق جامد جدا عشان خبطت ف فيديو فيه مسخ حقير بيضرب طفل رضيع لا حول له ولا قوه».

وأضافت: «ارجوكوا اكتبوا تنويه ع الفيديوهات اللي من النوع ده لو لازم تشيروها».

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو، ظهر فيه أب وهو يعتدي بالضرب المبرح على رضيعه، ما أثار انتقادات واسعة.

وفى وقت سابق من اليوم السبت، نفت ابنة «صباحي» نبأ القبض على والدها بعد تردد أنباء تفيد بذلك، مؤكدة أن والدها بخير وأن ما يتم تدوله شائعات.