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أب يقتل ابنه بسبب قصة شعره

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قتل مغربي، نجله اعتراضًا على طريقة حلاقة شعره، موجهًا له طعنة في كليته تسببت في مصرعه على الفور.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "الصباح" المغربية، فإنه تم القبض على الأب مساء الأربعاء الماضي بمدينة "مديونة"، بعد أن قتل نجله البالغ من العمر 14 سنة، والذي توفي بعد نقله إلى العناية المركزة، إذ تبين إصابته بنزيف داخلي ناتج عن تضرر كليته بسبب الطعنة الخطيرة.

وقد تم القبض على الأب والتحفظ عليه. فيما حاول تلفيق التهمة لشاب بعد أن ادعى أنه دخل في عراك مع ابنه ووجه له طعنة قاتلة إلى كليته.

وكان الابن الضحية قد حلاقًا بالحي الذي يسكنه، وحلق شعره بطريقة غريبة، وبعد عودته إلى المنزل، لم يتقبلها والده، واحتج عليه بشدة وطالبه بإعادة حلق شعره بطريقة عادية.

غير أن الابن رفض توجيهات والده، واعتبر أن الأمر يخصه لوحده،، ليفاجأ بوالده يحضر مقصًا ويقرر حلق شعره بطريقته الخاصة، وهو ما لم يتقبله الابن فدخل في عراك معه، فوجه الأب طعنة بالمقص أصابت ابنه في كليته.

واستخف الأب بالجرح الذي أصيب به ابنه، واكتفى بمعالجته بطريقة عادية، لكن الابن دخل في غيبوبة، ليتم نقله إلى العناية المركزة، إذ تبين بعد التشخيص الطبي، أنه مصاب بنزيف داخلي، وأن كليته تضررت بعد تعرضها لطعنة مباشرة.

ووضع الابن تحت العناية المركزة، وبلغ مسؤولو المستشفى الشرطة بتعرض الضحية لاعتداء بالسلاح الأبيض، وتم الاستماع للأب، الذي ادعى أن ابنه دخل في عراك مع شاب بالحي، ووجه له طعنة، فقرر نقله إلى المستشفى.

وفارق الابن الحياة متأثرًا بجروحه، إذ بعد اطلاع المحققين على تقرير طبي حول وفاة الضحية، تبين أنه يتناقض مع تصريحات والده، فحامت الشكوك حول تورطه في الجريمة، ليتم إشعار النيابة العامة، التي أمرت باعتقال الأب ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية

وظل الأب متمسكًا بروايته الأولى، مشددًا على أن ابنه ضحية اعتداء من قبل شخص، لكن بعد محاصرته بالعديد من الأسئلة، اعترف أنه دخل في خلاف مع ابنه، بعد أن حلق شعره بطريقة مستفزة، وفي لحظة غضب وجه له طعنة، لم يعتقد أنها ستنهي حياته.

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