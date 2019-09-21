» مفاجأة حول مرض هنا الزاهد

21 سبتمبر 2019 - 07:39 م

فجر الفنان أحمد فهمي، مفاجأة حول تطورت الحالة الصحية لزوجته الفنانة هنا الزاهد، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن تجري عملية جراحية.

وكانت «الزاهد» قد تعرضت لوعكة صحية تسببت في دخولها المستشفى خلال شهر العسل.

وكتب «فهمي» منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك» قال فيه: «شكرا لكل الناس التي تسأل على هنا، وعذرا لا أعرف أرد على كل الناس لأنني كنت محتاس لوحدي».

وتابع: «الموضوع أننا في المستشفى هنا في سنغافورة، وسنمكث 3 أيام تحت الملاحظة، وفي حالة عدم وجود تحسن سيكون هناك جراحة».

وذكر: «الموضوع سخيف ومفاجىء، ولكن أشكر دكتور أشرف زكي (نقيب الممثلين المصريين) فعلا، والأطباء المصريين دكتور أشرف أبو الهوا، ودكتور أحمد نجم، الذين يتابعون من مصر الحالة مع الأطباء هنا (في سغافورة)، وأشكر معالي السفير محمد أبو الخير الذي يدعمنا بشكل كبير جدا هو والمصريين في السفارة، وعلى رأسهم أستاذ محمد زغلول، وطبعا أستاذ ضياء محمد كامل، الذي يدعمني جدا من مصر، إن شاء الله خير».

وكان أحمد فهمي قد أعلن اليوم السبت، أن زوجته الممثلة الشابة هنا الزاهد نقلت إلى المستشفى، في أثناء قضائهما رحلة شهر العسل، بعد أيام من إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

ونشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد على موقع إنستجرام تغريدة تقول «اللهم اشفني، فأنت القوي، لا شافي سواك. اللهم أنت أعلم بوجعي. ربي اشفني شفاء لا يغادر سقما، عاجلا غير آجل، اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي».

ونشر فهمي صورة لزوجته في المستشفى، لكنه حذفها في وقت لاحق.

وذكر فهمي في تغريدته أن هنا قد نقلت إلى المستشفى أكثر من مرة في أثناء قضائهما لشهر العسل خارج مصر.