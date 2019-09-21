» الإسماعيلي يفتتح الموسم بالفوز على الجونة

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الإسماعيلي

الجونة

حقق الاسماعيلي فوزًا هامًا على حساب الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جرت اليوم السبت لحساب الجولة الأولى من عمر الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد محمد ناجي "جدو" لاعب الجونة بالخطأ في مرماه عندما أخطأ في إبعاد كرة من ضربة حرة كان على تنفيذها الجناح عبد الرحمن مجدي.

وشن لاعبو الجونة عدد من المحاولات الجادة على مرمى الإسماعيلي من أجل التعاقد لكن هذه المحاولات تحطمت على صخرة دفاع الدراويش لتنتهتي المباراة بفوز الضيوف.

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