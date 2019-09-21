تحركات عاجلة لمنع «البناطيل الممزقة والسلاسل» بالجامعات والمدارس

21 سبتمبر 2019 - 09:51 م

أسوة بالأزهر وقطاعاته المختلفة، يسعى عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى الضغط على الحكومة، لإصدار قرار يلزم جميع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، بمنع من يرتدون «سلاسل اليدين والرقبة وأساور اليد والأساور الذهبية أو البناطيل المقطعة» من دخول الحرم الجامعي والمدارس؛ نظرًا لقدسية المكان.

وأمس، شدد الأزهر على جميع قطاعاته خاصة قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر على منع أي طالب من دخول المؤسسة مخالفًا لقيم وعادات وتقاليد الأزهر الشريف؛ حتى يظل لطالب العلم سمته ووقاره.

ويمنع الأزهر، الطلاب الذين يرتدون سلاسل اليدين والرقبة وأساور اليد والأساور الذهبية أو البناطيل المقطعة للشباب أو الفتيات أو يقومون بحلق شعر رأسهم بطرق غير لائقة، من دخول الحرم الجامعي؛ لكونها لا تستقيم مع قيم وتقاليد وثقافة الأزهر، ويمكن أن يتطور الموضوع إلى الفصل من الجامعة في حالة تكرار الأمر.

ويمنح الطالب الممنوع من الدخول مهلة أسبوعًا قبل أن يتم منعه من التواجد في صفوف الجامعة بشكل نهائي، حال تكرار الأمر وعدم عودة الانضباط.

وقال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قرارات منع الطلاب الذين يرتدون ملابس وأمور مخالفة للشرع أمر مشكور، فهذه الأشياء تتنافى مع الشريعة الإسلامية والآداب العامة، ويجب احترام الحرم الجامعي، ويجب أن يكون هناك هيبة ووقار لطالب الأزهر.

وطالب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بمنع من يرتدون «سلاسل اليدين والرقبة وأساور اليد والأساور الذهبية أو البناطيل المقطعة» من الشباب أو الفتيات أو من يحلقون شعر رأسهم بطرق غير لائقة، من دخول الحرم الجامعي والمدارس.

وفي بيان له، وجه «زين الدين»، التحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ولجميع قيادات المؤسسة الأزهرية على هذا التوجه، مطالبًا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق هذا النهج بمختلف المؤسسات التعليمية سواء قبل التعليم الجامعي أو الجامعي.

وقال إنه يجب على جميع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة تطبيق هذا النظام داخل جميع الجامعات والمدارس للحفاظ على القيم والتقاليد المصرية,

وأثنى عضو مجلس النواب، على سياسة الأزهر الشريف التي شدد فيها على جميع قطاعاته خاصة قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر على منع أي طالب من دخول المؤسسة مخالفا لقيم وعادات وتقاليد الأزهر الشريف، حتى يظل لطالب العلم سمته ووقاره لكونها لا تستقيم مع قيم وتقاليد وثقافة الأزهر.

فيما، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقًا، إنه يجب منع دخول من يرتدي أي ملابس لا تتفق مع الأماكن التعليمية أو الحرم الجامعي، حيث إن تلك الأماكن لها قواعدها وضوابطها التي يجب احترامها من الجميع، مبدية تأيدها للمقترح.

وأوضحت لـ«المصريون»، أن هذا المنع لا يعتبر تعديًا على الحريات الشخصية، كما لا يُعد مخالفة للدستور أو القانون، وإنما يعتبر ذلك التزامًا بقواعد المكان، متابعًة: «الأوبرا تشترط مثلًا لدخولها ارتداء الزي الرسمي أو الملابس الرسمية، وهذا لا يعتبر تعدي على الحريات الشخصية».

عضو لجنة التعليم، أعربت عن رفضها دخول من يرتدون ملابس بشكل فاضح سواء للفتيات أو الشباب، مشددًا على أن ذلك مخالف أيضًا ويجب منعه.

غير أنها لم ترى في ارتداء الأسوار أو السلاسل مشكلة، مشيرة إلى أن الفتيات لهم الحق في ارتدائها، فيما أن الشباب يمكن أن تكون تلك السلاسل جلدية وليست ذهبًا.

وتابعت: «البناطيل والملابس المقطوعة وكذلك الملابس الفاضحة الغير لائقة أرفضها بشدة وأؤيد منعها، أيضًا الجلاليب رغم كونها محتشمة إلا أنها لا تتفق مع الأماكن التعليمة ومن ثم تمنع».

إلى ذلك، قال مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن منع الذهب للفتيات في المدارس أمر حسن ولا مشكلة فيها، حيث إنه سيمنع وقوع بعض المشكلات، مضيفًا أن المطالبة بمنع البناطيل المقطوعة لا شيء فيها.

لكنه أشار إلى أن هذا الأمر غير منتشر في المدارس الحكومية بوجه عام، حيث غالبية الطلاب لا يملكون الرفاهية والإمكانيات التي تتيح لهم ذلك، فيما أن الأمر يمكن رؤيته وإن كان على نطاق محدود في المدارس «الخاصة والإنترناشيونال»، بحسب تصريحه.

ولفت عضو لجنة التعليم، إلى أن منع هذه الأمور في الجامعات صعب نسبيًا، خاصة أنه لا يوجد قانون أو زي موحد لهم، مشيرًا إلى إمكانية العمل على التوعية بعيوب مثل هذه الأفعال التي لا تتفق مع الحرم الجامعي.