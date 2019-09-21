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شمالي الضفة..

إصابة 6 فلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال

عرب وعالم

تعرض معسكر جيش الاحتلال بالضفة لإطلاق نار
تعرض معسكر جيش الاحتلال بالضفة لإطلاق نار

المصريون ووكالات

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أصيب 6 فلسطينيين بجروح، مساء السبت، إثر مواجهات عنيفة اندلعت مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، اطلعت عليه الأناضول أن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات في بلدة عزون، شرقي قلقيلية.
وأوضحت أن من بين الإصابات، واحدة بالرصاص الحي في البطن، تم نقلها إلى المستشفى، وإصابتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع تم علاجها.
واندلعت المواجهات، عقب اقتحام قوات إسرائيلية، وسط بلدة عزون، وإطلاقها الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، وفق شهود عيان.
وبحسب الشهود أدت إصابة سائق حافلة بالاختناق جراء الغازات المسيلة للدموع إلى فقدانه السيطرة عليها، وإصابة 7 من ركابها، تم نقلهم للعلاج في مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية. -

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