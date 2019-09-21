معنِّف رضيعته يكشف مفاجأة في أول تعليق له على المقطع المثير

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المصريون ـ متابعات

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بعد تداوُل مقطع لرجل يعنف طفلته الصغيرة ويضربها محاولاً إجبارها على الوقوف، خرج الرجل نفسه اليوم في مقطع فيديو ليعتذر عما أقدم عليه.
وأكد في مقطع الفيديو، بحسب صحيفة «سبق السعودية»، أن الحادثة قديمة، وأنه لا يعلم من نشره، مؤكدًا أنه تزامن مع غياب زوجته منذ أسبوعين عن المنزل، إذ تركته وحده يعتني بأطفاله الأربعة.
وأشار إلى أنه كان في وقت الحادثة يحاول تعليم طفلته الوقوف، وأنه كان يمرُّ وقتها بحالة نفسية، مبينًا أنه تاب من فعلته، واعتذر للجميع عما اقترفه من تعنيف لطفلته.
وكان خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قال إن مركز بلاغات العنف الأسري يتحقق من معلومات وصلته عن الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفلة رضيعة.
وأضاف: «يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنِّف.. وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه».
وكان المغردون يتداولون فيديو يظهر قيام أب بتعنيف طفلته التي لم تبلغ سوى شهور، حيث أجبرها على الوقوف ومن ثم صفعها عدة صفعات قوية. وأثار الفيديو غضبا عارما، حيث تقدم الكثير من المواطنين بالبلاغات إلى الجهات المسؤولة للتحقيق في الأمر. وحسب المعلومات المتداولة عن معذب الطفلة، فهو مقيم فلسطيني يسمى يوسف القططي، وهو يقيم في الرياض ويعمل أخصائي الخدمات اللوجستية في شركة يونيشارم.
وقد أفاد بعض المغردين بأن هذا الشخص هو رجل غريب الأطوار ومنطوٍ ولا يتحدث مع أحد، حتى إن زملاءه في العمل لم يعطهم رقمه، لديه بنتان وولد، وقد طرد من عمله أكثر من مرة ولكنه كان يعود للعمل.


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