العراق.. "داعش" يتبنى تفجير كربلاء جنوبي البلاد

22 سبتمبر 2019 - 12:30 ص

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، السبت، مسؤوليته عن تفجير حافلة في إحدى مداخل محافظة كربلاء جنوبي العراق، والذي أودى بحياة 12 شخصا وإصابة 5 آخرين.



جاء ذلك في بيان مقتضب لما تسمى ولاية الجنوب التابعة لـ "داعش" تداولته حسابات مؤيدة للتنظيم.

من جهته، أوضح قائد عمليات الفرات الأوسط التابعة لـ "الحشد الشعبي" علي الحمداني أن "مفارز الأمن الوطني سارعت إلى ملاحقة الإرهابي منفذ الهجوم وإلقاء القبض عليه".

وأوضح في بيان اطلعت عليه الأناضول أن "منفذ التفجير كان يحمل عبوة ناسفة يتم تفجيرها عن بعد وضعها في المركبة القادمة من بغداد ومتجهة إلى كربلاء".

ولفت إلى أن "الإرهابي من منطقة جرف النصر(60 كم جنوب غرب بغداد) ويسكن الحي العسكري في المسيب (شمالي محافظة بابل جنوبي البلاد) وقام بتنفيذ عمليتين في القضاء قبل التفجير الأخير".