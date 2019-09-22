تفاصيل خناقة خالد مرتجي مع مرتضى: أنت بتعملي حركة عيب؟

22 سبتمبر 2019 - 05:35 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - تفاصيل المشاجرة التي حدثت بين خالد مرتجي - عضو مجلس إدارة الأهلي مع رئيس الزمالك مرتضى منصور.



وقال "زكي" : "يوم مباراة الأهلي والزمالك بعدما أحرز الأهلي الهدف الثالث كان يتحرك مرتضى في المقصورة ، و رأى خالد مرتجي يقول كلمىة (YES) ويعمل حركة بيده كناية عن السعادة بالفوز".



وأضاف: "رآه مرتضى واغتاظ وقال إن خالد مرتجي قام بحركة مشينة تجاهه وقام بالسباب كالعادة وذهب لعمرو الجنايني واشتكى له ولما سأل العامري فاروق قال له مستحيل خالد مرتجي يقوم بهذا الأمر".



