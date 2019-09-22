أول تعليق من الأب الذي يضرب طفلته في الفيديو: تُبت إلى الله

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طفلة الضرب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو للأب الذي قام بضرب طفلته أثناء تعليمها المشي ليدافع عن نفسه.

وقال الأب في مقطع مصور إنه لم يعلم بأمر تصوير المقطع ، مؤكدًا أن المقطع قديم ، وأن زوجته حاولت استغلاله بشكل كيدي للوصول إلى أهداف لا يعلمها .

وأضاف: "زوجتي تركت المنزل منذ أسبوعين ولا أعلم لها مكان ، وأرعى 4 أطفال وحدي وأهتم بشئونهم ، وأعتذر منكم جميعًا وللنائب العام".

وتابع: "لم أقصد الإساءة لابنتي .. فقط كنت أعلمها المشي وكنت وقتها أمر بحالة نفسية سيئة ، لكني تبت إلى الله وأتمنى ألا تدعو عليّ بل أرجو الدعاء لي".

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