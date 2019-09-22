  • الأحد 22 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:45 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور

تعديلات جديدة بجهاز الزمالك

الملك سلمان وولي عهده

رسالة خاصة من "بن زايد" للملك سلمان

الحسيني: ستات الإخوان أذكى نساء العالم

المغامسي

المغامسي: الله فضلنا بوجودنا في السعودية

موسى

موسى يرد على مهدده بالقتل: هتدفع تمن تهديدك

صدام حسين

رغد صدام حسين تنشر تسجيلاً مؤثرًا لوالدها

الإمارات

الإمارات تعلن موعد افتتاح أول معبد يهودي رسمي

الجبير

الجبير يرد على مبادرة الحوثيين.. بهذا الأمر

جماهير الكويت

جماهير الكويت : " عاش الملك سلمان"

ارشيف

بعد خلعها الحجاب..كويتية شهيرة تثير الجدل بـ «التاتو»

موسى يرد على مهدده بالقتل: هتدفع تمن تهديدك

الحياة السياسية

موسى
موسى

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الجبير يرد على مبادرة الحوثيين.. بهذا الأمر

#

مكتب"بن سلمان" يرد على حريق أرامكو

#

أمير سعودي يرد على منتقدى "تدمير إيران في 8 ساعات"

#

أمير قطر يرد على العاهل الأردني بهذا القرار العاجل

الإخوان

السيسي

صدى البلد

موسي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم القبض على الذين شاركوا في المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين، والمقاول والفنان الهارب محمد علي، قائلاً: "كله هيتحاسب".

وأضاف موسى قائلاً: "اللي نزل الشارع هايجي، وبالقانون، اللي متقبضش عليه أمبارح هيتقبض عليه بكرا، يتقبض عليه بعده.. جاي مش هيهرب ييعني.. ماهو متشاف.. ميدان التحرير ووسط البلد كله كاميرات.. فيه دولة يا جماعة.. مش فوضى.. محدش هيسمح بفوضى مرة أخرى".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "فيه واحد من الإرهابيين حاطط عنواني في المهندسين، وبيحرض على قتلي.. وأنا بقولك أيها الإرهابي أنا عمري ما سكنت في المهندسين"، مضيفا إلى أن هذا الشخص "محتاج للعلاج"، وهو يحرض على قتلي.

 ووجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة لهذا الشخص قائلاً: "حسابك عند النائب العام، وهتدفع تمن تحريضك على القتل، وإحنا لا نخاف الموت، لأننا بندافع عن بلدنا بالحق ولا نخشى الموت.. وزي ما قولت للإخوان أيام مرسي.. رقبتي مش برقبة أي حد في الإخوان.. وأقل حاجة فيها المرشد.. الكبير بتاعكم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. السيارة الأكثر سوادًا في العالم
» معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لـ «زعيم الثغر»
» غريب.. البكاء يقلل وزن الجسم
» المقاصة ضيفاً ثقيلاً على «أبناء الجنوب»
» المصرى يستدرج الحرس على استاد الجيش بالسويس
» معجزة إلهية.. طفلة بأربع أرجل و3 أياد
» "نسليكان" بعد افتراس أعضائها تفجع تركيا
» أول تعليق من هنا الزاهد بعد الكشف عن مرضها
» فنانة شهيرة تطالب بشنق صاحب أشهر فيديو على "فيس بوك": الله يحرقك
» نهال عنبر تكشف مفاجأة عن مرض "هنا الزاهد"
» هجوم على فنانة شهيرة بسبب ظهورها مع رجل في وضع غريب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية