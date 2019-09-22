» المقاصة ضيفاً ثقيلاً على «أبناء الجنوب»

محمد عبد الحارس
يستضيف فريق أسوان نظيره مصر المقاصة فى الثالثة عصر اليوم على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري العام فى المواجهة الأولى لأبناء الجنوب بعد العودة لدورى الأضواء والشهرة.
وطالب مجدى عبد العاطى مدرب أسوان لاعبيه باستغلال الدفعة المعنوية لظهورهم الأول بالممتاز بخطف النقاط الثلاث، واستغلال عاملى الأرض والجمهور.
على الجانب الآخر طالب الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة أحمد حسام "ميدو"، لاعبيه بتقديم أداء جيد بعد الهزيمة من الزمالك وتوديع مسابقة كأس مصر.
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