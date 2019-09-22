المغامسي: الله فضلنا بوجودنا في السعودية

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قال الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، إن حب الوطن فطرة جُبِلت عليها النفوس السوية، ولا يبغض الوطن إلا من طبع الله على قلبه.

وأضاف خلال حديثه في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc عن ذكرى حلول اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية أن الانتماء إلى هذا الوطن شرف، لكن الله يفاضل في الأزمنة والأمكنة والشعوب؛ فالتفاضل سنة.

وطالب السعوديين في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة بالوحدة الوطنية، وبوجوب الالتفات حول قيادتهم والاصطفاف خلف رايتها.

وتابع المغامسي في حديثه: الله حبا المملكة العربية السعودية من نعم عظيمة سواء من الناحية الدينية أو الدنيوية، ويشعر الإنسان حقيقة بالفخر غير المنهي عنه شرعا ويشعر بالاعتزاز والسؤدد، ويشعر بأنه مؤتمن على أرض عظيمة جليلة القدر والمكانة عند العرب والمسلمين جميعا.

وأوضح أن السعودية هي بيضة الإسلام ومعقل العروبة ومؤهلها، فالانتماء إليها شرف، والذود عنها واجب، والقيام بحقها من أعظم ما يعتز به المسلم في أمر دينه ودنياه.

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