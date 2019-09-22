يتعاطى الكوكايين على متن طائرة

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انتشر مقطع فيديو لراكب يشعل سيجارة حشيش على متن طائرة أمريكية، حيث اضطر قائد الطائرة إلى الهبوط اضطراريًا في دنفر.

وأثارت الواقعة فوضى بين الركاب، حيث أظهر الفيديو أن الرجل أصيب بنوبة عصبية عند اعتراض الركاب على إشعاله السيجارة وقام بلكم أحدهم قبل أن يدخل إلى الحمام ويغلق الباب على نفسه، قائلًا: "أنا تحت تأثير الكوكايين".

وعقب هبوط الطائرة على أرض مطار دنفر قاطعة رحلتها من فينيكس إلى مدينة منيابوليس الكندية، تمكنت الشرطة الأمريكية من ضبطت الراكب الموتور واقتادته للتحقيق معه وقد سمع صوته في كل الأرجاء وهو يصرخ ويوجه الشتائم. 

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