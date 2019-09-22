» شاهد.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري تفاجئ متابعيها

22 سبتمبر 2019 - 11:37 ص

شاركت الفنانة ياسمين صبري مقطع فيديو جديد، مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على Twitter، ظهرت خلاله بدون مكياج.

بدت ملامح ياسمين هادئة ولم تختلف كثيرًا خلال الفيديو، حيث علّقت كاتبة: "بدون مكياج بدون أضواء.. الحياة تصبح أكثر جمالا عندما تكون بسيطة".

يشار إلى أن ياسمين صبري، قدمت دور البطولة المطلقة لأول مرة، في شهر رمضان الماضي، من ‏خلال ‏مسلسل "حكايتي"، وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد الناصر ، مها أبو عوف، أحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج "سينرجي ‎ ".