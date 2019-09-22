  • الأحد 22 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:18 م
بحث متقدم
اغتصاب - صورة أرشيفية

تهز إسرائيل.. 3 شباب يغتصبون طالبة داخل المدرسة

قنبلة

كارثة إنسانية بعد العثور على قنبلة تزن 55 طنًا.. في هذه الدولة

حزب البشير

كشف محاولة البشير بيع قصور رئاسية قبيل خلعه

الراكب

يتعاطى الكوكايين على متن طائرة

اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

مستشار أمني للمصريين: "متخرموش السفينة والنبي"

الحسيني

الحسيني: ستات الإخوان أذكى نساء العالم

المغامسي

المغامسي: الله فضلنا بوجودنا في السعودية

موسى

موسى يرد على مهدده بالقتل: هتدفع تمن تهديدك

اليسا ونانسي

رسائل نارية من إليسا ونانسي عجرم لمعذب طفلته

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسى بالدورى الإنجليزى

تهز إسرائيل.. 3 شباب يغتصبون طالبة داخل المدرسة

عرب وعالم

اغتصاب - صورة أرشيفية
اغتصاب - صورة أرشيفية

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إيمان الحصري تتقدم ببلاغ للداخلية على الهواء .. والسبب

#

فى هذه الحالة.. لا يجوز للمنتقبة الإدلاء بصوتها فى اللجان

#

إسرائيل تطلق تحذيرًا خطيرًا من عملية إرهابية في سيناء

#

إخلاء سبيل الطالب بطل الواقعة المُخلة مع فتيات داخل المدرسة

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، 3 شباب إسرائيليين، بتهمة الاغتصاب الجماعي بإحدى المدارس الثانوية بمستوطنة نتيفوت بالغلاف.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الثلاثة، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 عاما، استدرجوا طالبة عمرها 14 عاما، إلى ملجأ المدرسة يوم الخميس الماضي، وتناوبوا على اغتصابها.

وأضاف التقرير العبري، أنه تم القبض على طالب عمره 16 عامًا للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية واغتصاب قاصر.

وقال والد الضحية إن المتهم قام بتقييد ابنته في ملجأ، وكان يوجد اثنان يحرسان المكان بالخارج، ثم تبادلوا الأدوار وتناوبوا على اغتصابها، كما قام المتهم الثالث بتصوير جريمة الاغتصاب الجماعي.

وأكدت الفتاة أن هذه كانت المرة الثانية التي يستغلونها فيها، وحينما سألها والدها لماذا لم تفضحهم في المرة الأولى قالت لأنهم هددوها بنشر مقاطع الفيديو وقتل شقيقها الصغير.


وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الشرطة ستعرض المتهمين الثلاثة، على المحكمة اليوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري تفاجئ متابعيها
» رد فعل غير متوقع لمسنة عند رؤيتها الوليد بن طلال
» شاهد.. السيارة الأكثر سوادًا في العالم
» معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لـ «زعيم الثغر»
» غريب.. البكاء يقلل وزن الجسم
» المقاصة ضيفاً ثقيلاً على «أبناء الجنوب»
» المصرى يستدرج الحرس على استاد الجيش بالسويس
» معجزة إلهية.. طفلة بأربع أرجل و3 أياد
» "نسليكان" بعد افتراس أعضائها تفجع تركيا
» أول تعليق من هنا الزاهد بعد الكشف عن مرضها
» فنانة شهيرة تطالب بشنق صاحب أشهر فيديو على "فيس بوك": الله يحرقك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية