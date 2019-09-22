"المرجيحة" تقتل طالبًا في بني سويف

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مصرع طفل سقط من على أرجوحة منزله ببني سويف

متابعات- الدويني فولي

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أمرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم، بالتصريح بدفن جثة طالب، عُثر عليه مخنوقًا في حبل أرجوحته بمنزله أثناء لهوه بها، بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى ناصر العام، بوصول "جمال . ع . م" 13عاما، طالب في بداية المرحلة الإعدادية، مقيم قرية أشمنت دائرة المركز جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال والد المتوفى، أنه حال قيام ابنه باللعب على أرجوحة مثبتة بحبل في سقف المنزل، التف أحد طرفي الحبل حول رقبته ما أدى إلى وفاته.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5301 إداري مركز شرطة ناصر.


 

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